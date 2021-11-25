РИАМО - 25 ноя. Электронным услугам на официальном сайте мэра столицы исполняется 10 лет, одной из первой была услуга по записи ребенка в 1 класс. За это время ей воспользовались 517 тыс. раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас на портале больше 380 онлайн-услуг, и этот список постоянно пополняется. Открыта запись в тысячу кружков, секций и домов творчества. Недавно запустили сервис, который помогает избавиться от ненужных вещей», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Также градоначальник добавил, что есть сервисы сбора благотворительной помощи, аренды культурных площадок, а также работает поиск потерявшихся кошек и собак.

Кроме того, горожане через портал могут посмотреть свою электронную медкарту.

«Скоро mos.ru станет доступнее для слабовидящих. Делаем вспомогательные технологии, например программы экранного доступа», - подчеркнул мэр.