РИАМО - 25 ноя. Профессиональный эксперт по елям Олег Давидов рассказал, что цены на искусственные ели сейчас в магазинах начинаются от 1 тыс. рублей, но за эти деньги вряд ли получится купить качественный атрибут Нового года, сообщает «Вечерняя Москва».

«При выборе дерева внимательно осмотрите, надежно ли крепятся ветки к стволу, иголочки не должны быть мятыми. Проведите по дереву рукой: если никакие детали не осыпаются, то можно смело покупать», - советует Давидов.

Он также рассказал, что нужно уметь выбирать материал, из которого сделана елка. Так, самые экономичные модели — ПВХ–ели. Иголочки толщиной до 2,5 мм мягкие и не колются. Ели из лески находятся в средней ценовой категории. Их веточки напоминают сосновые.

При этом самые пожаробезопасные и прочные елки изготовлены из литой резины. Их веточки с мягкой хвоей выглядят натурально и почти не отличаются от живых. Но минус этих моделей в дороговизне – их цены начинаются от 20 тыс. рублей.