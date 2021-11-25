РИАМО - 25 ноя. На территории Московской области действует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Для реализации этой программы ведомство сотрудничает уже с 7 крупнейшими российскими банками.

«Поддержка субъектов МСП – один из приоритетов работы регионального правительства. Особенно в такой поддержке наши предприниматели нуждаются в период ограничений, связанных с пандемией. У нас запущена очень важная и действенная мера поддержки бизнеса – возмещение процентов по кредитам в размере ключевой ставки Центробанка», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что для получения льготного финансирования не нужно подавать заявку в министерство. Льготное кредитование предоставляется автоматически в банках-партнерах. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке, банке «Открытие», СДМ-Банке, Совкомбанке, Транскапиталбанке.

Поддержку можно получить по инвестиционным кредитам от 5 до 100 млн рублей – процентная ставка снизится на размер ключевой ставки Центробанка России, установленной на день заключения кредитного соглашения. Период действия льготной процентной ставки – 1 год, а для предпринимателей, реализующих проекты на удаленных территориях Московской области, – 2 года.

На льготное кредитование могут рассчитывать предприниматели осуществляющие деятельность в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, общепит, гостиничный бизнес, а также бизнес в области информации и связи.