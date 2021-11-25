РИАМО - 25 ноя. Сервисы многофункционального центра «Мои документы» на улице Победы в Реутове пользуются достаточно высоким спросом у населения, за 11 месяцев 2021 года в нем оказали 300 тыс. услуг, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Основными задачами МФЦ являются: ведение личного приема заявителей, обеспечение сбора документов за граждан, необходимых для принятия решений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, формирование полного пакета документов, а также организация получения результатов госуслуг из ответственных исполнительных органов госвласти и выдача готовых результатов заявителям.

За прошедший год сотрудниками МФЦ оказано 300 тыс. услуг: принято 157 тыс. заявлений, выдано 135 тыс. готовых результатов, проконсультировано в окнах приема - 8000 человек.

Многофункциональный центр Реутова регулярно участвует в пилотных проектах по внедрению новых систем работы в Московской области.

С апреля 2021 года в МФЦ принимают регистрацию права за пределами Московской области по предварительной записи. Таких обращений принято - 136 тыс., из них 2,5 тыс. заявлений о регистрации права собственности за пределами Московской области. Также МФЦ с августа 2021 года реализовывает услуги ЗАГСа по государственной регистрации рождения и смерти. Таких услуг оказано 860.

Кроме того, в ноябре в МФЦ Реутова стартовал еще один новый проект по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против коронавирусной инфекции. За данной услугой обратились более 2 тыс. человек.