РИАМО - 25 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 483 случая заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зафиксировали в Королеве (129), Красногорске (121), Коломне (101), Люберцах (81), городском округе Пушкинский (76) и Зарайске (67), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

52 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Орехово-Зуевском округе, 49 – в Воскресенске, 48 – в Истре, 47 – в Волоколамском округе, по 44 – в Серпухове и Балашихе, 42 – в Электростали, по 40 – в Щелкове и Шатуре, 39 – в Подольске, 30 – в Чехове, 28 – в Дмитровском округе, 25 – в Сергиево-Посадском округе, 24 – в Наро-Фоминском округе.

По 23 – в Ивантеевке, Пущине, Реутове и Химках, по 21 – в Одинцовском округе и Солнечногорске, по 18 – в Дзержинском и Ступине, 17 – в Долгопрудном, 15 – в Раменском округе, 13 – в Домодедове, по 12 – в Богородском округе, Жуковском и Лобне, 10 – в Серебряных Прудах, по 9 – в Можайском округе, Луховицах и Электрогорске.

8 – в Егорьевске, по 7 – в Рузском и Ленинском округах, по 6 – в Краснознаменске и Черноголовке, по 5 – в Мытищах и Клину, по 4 – в Котельниках и Лыткарине, 3 – в Шаховской, по 2 – в Талдомском округе, Фрязине, Павловском Посаде и Кашире, по 1 – в Дубне, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине и Озерах.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 579 390 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 176 человек. Выздоровели и выписались 511 985 человек.

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