РИАМО - 25 ноя. Днем в четверг на дорогах Москвы наблюдаются заторы в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы в движении транспорта наблюдаются на разных участках МКАД, а также на Третьем транспортном кольце и почти по всей длине Садового кольца.

В центре города перегружены транспортом набережные Москвы-реки, улицы около станций метро «Лубянка», «Арбатская», «Китай-город», «Третьяковская».

Ситуация на дорогах мегаполиса осложнится к 17 часам, тогда прогнозируются заторы в 8 баллов, а к 19 часам – в 9 баллов.