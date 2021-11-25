РИАМО - 25 ноя. Введение QR-кодов должно быть четко регламентировано, а их получение должно быть понятным, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Ранее депутаты Мособлдумы поддержали введение QR-кодов в общественных местах в России. Систему QR-кодов планируется ввести в России для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19. Предполагается, что мера начнет действовать с 1 февраля.

«На мой взгляд, любые меры и инструменты, которые помогают обезопасить здоровье человека, особенно в местах массового скопления людей, в частности, введение системы QR-кодов, должны быть прописаны и регламентированы законодательно», – сказал Мартынов.

Он отметил, что введение QR-кодов вызывает много вопросов у жителей. Об этом в том числе говорит статистика из медчатов Общественной палаты Подмосковья, куда за 2021 год поступило 4,2 тысячи обращений по данному вопросу.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы QR-код не был чем-то непонятным, неудобным для жителя. А процедуры его получения и обновления должны быть максимально прозрачны и отточены с технической стороны вопроса», - подчеркнул Мартынов.

По его словам, довольно часто фиксируются программные сбои, которыми не должны заниматься врачи и медработники.

«При этом все должны понимать, что QR-коды - это временная, вынужденная, но необходимая мера в текущих условиях», – заключил Мартынов.

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