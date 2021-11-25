РИАМО - 25 ноя. С полей Подмосковья в 2021 году было собрано 363,1 тыс. тонн картофеля, что на 73,3 тыс. тонн больше, чем по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Уборка основных объемов картофеля началась в Подмосковье в начале сентября и полностью завершилась в 20-х числах ноября. Неблагоприятные погодные условия этого года, по нашим прогнозам, должны были сказаться на урожае, однако на сбор картофеля критически они не повлияли», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что план по сбору картофеля в Московской области в этом году перевыполнен. Собрать хороший урожай этого овоща в регионе позволили и современные сорта картофеля.

«Подмосковные аграрии использовали в основном сорта картофеля местной селекции – «пламя», «триумф», «удача», «метеор» и другие. Хороший урожай дали голландский сорт «ред скарлет», а также картофель сорта «гала» немецкой селекции», - добавил министр.

По его словам, всего в 2021 году в Подмосковье аграрии посеяли картофель на площади около 13 тыс. га.

Лидерами по сбору овоща в области стали сельхозпредприятия «Дока-Генные Технологии», «Агрофирма «Бунятино», «Озеры», «ОСП агро», «Куликово» и другие хозяйства Дмитровского округа, а также предприятия Коломны, Озер, Луховиц и Ступина.

Рекорд России: как подмосковный фермер вырастил тыкву весом почти 700 килограммов>>