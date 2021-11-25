РИАМО - 25 ноя. Молодых людей, который в качестве розыгрыша угнали автомобиль такси в Москве, приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Их взяли под стражу в зале суда.

Инцидент произошел в марте этого года. Парни вызвали такси бизнес-класса с Пресненской набережной. К ним приехала машина немецкой марки стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Два человека сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из блогеров сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут подозреваемые вернулись и рассказали водителю, что пошутили над ним. Выяснилось, что они ведут блог, в котором регулярно снимают различные ролики, и этот инцидент - не исключение.