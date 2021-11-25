РИАМО - 25 ноя. В ресторане Моргенштерна опровергли слухи о закрытии заведения, Kaif продолжает работать штатно, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что заведение на время закрывают после внеплановой проверки. Причина — отсутствие лицензии на продажу крепкого алкоголя.

Но представители ресторана опровергают эту информацию. Они утверждают, что крепкий алкоголь проверяют, что в Kaif все еще можно выпить слабоалкогольные напитки, в числе которых пиво или сидр.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что посредством своего творчества рэпер Моргенштерн способствует продаже запрещенных веществ через соцсети.