РИАМО - 25 ноя. Президент РФ Владимир Путин отметил, что на шахте «Листвяжная» в Кузбассе сохраняется сложная ситуация, также по-прежнему есть серьезная опасность для спасателей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром в четверг в горной выработке шахты произошло задымление. В штреке в тот момент были около 300 рабочих. Несколько человек пострадали от отравления дымом, есть погибшие. Часть горняков еще находятся в дальних уголках шахты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека.

Спасательные работы были приостановлены из-за угрозы взрыва.

«Ситуация на шахте «Листвяжная» не становится легче, есть опасность для спасателей, будут приложены усилия, чтобы спасти как можно больше людей», — подчеркнул глава государства.