РИАМО - 25 ноя. На заседании совета депутатов Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий был избран главой муниципалитета, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

По закону, главу округа избирает совет депутатов муниципалитета из числа кандидатов, которые представлены конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава возглавляет администрацию округа.

Ранее Заголовацкий был временно исполняющим полномочия главы Орехово-Зуевского округа.

Кандидатура Руслана Заголовацкого была предложена на пост главы после того, как предыдущий глава Геннадий Панин был избран в Госдуму. Панин выиграл выборы по одномандатному избирательному округу с 56,16% голосов.