РИАМО - 25 ноя. Сведения в отношении ООО «Трансстройсервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как фирма нарушила контракт на ремонт дорог в Рузском округе, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Администрация Рузского округа отправила в региональное антимонопольное ведомство сведения в отношении компании «Трансстройсервис», которая нарушила условия заключенного контракта на ремонт автодорог общего пользования местного значения.

На заседании комиссии управления фирма не представила документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений в установленный срок.

По результатам рассмотрения всех сведений Московское областное УФАС России пришло к выводу, что компания будет включена в реестр недобросовестных поставщиков.