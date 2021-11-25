РИАМО - 25 ноя. Белогрудые ежи, которые живут в павильоне «Фауна России» Московского зоопарка, несколько дней назад свернулись клубочками и уснули на зиму, сообщает пресс-служба зоосада.

Перед спячкой животные активно ели и набирали вес. Ежам нужен жирок, чтобы пережить зиму. К весне эти животные могут потерять до 35% от своей массы тела.

Весной ежи выходят из спячки. И почти сразу у зверьков начинается сезон размножения.

Во время спячки у животных очень сильно изменяются жизненные процессы. Так, у ежей замедляется метаболизм, тело остывает до 1,8 градуса, а частота сердцебиения уменьшается со 180 до 20-60 ударов в минуту.

Самого крупного белогрудого ежа, живущего в зоопарке, зовут Жорик.