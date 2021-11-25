РИАМО - 25 ноя. До 1 декабря в Ленинском округе будет завершено праздничное оформление общественных пространств. На площадях, в парках, скверах, жилых микрорайонах нарядят ели. Их уже украсили на Советской площади, у кинотеатра «Искра» и у Дворца спорта в Видном, возле ряда крупных торговых центров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Предновогоднее настроение создадут более тысячи элементов иллюминации и световых инсталляций. Улицы, фасады административных зданий, витрины магазинов и предприятий сферы услуг оформят подсветкой и новогодними гирляндами. Светящийся навес из 8000 светодиодных лампочек уже смонтирован в центре города Видное, в Советском проезде, у храма Георгия Победоносца. В ближайшее время на улицах Заводской, Школьной, ПЛК, а также на Советской площади праздничная иллюминация украсит деревья.

В декабре для жителей округа начнут работу порядка 50 елочных базаров и 2 новогодние ярмарки.

С наступлением морозной зимней погоды жителей ждут катки, лыжные трассы, горки для катания на санках и тюбингах.

«Кроме центрального катка на стадионе «Металлург», в этом сезоне откроем новый городской каток у школы №10 в Видном. Всего на придомовых территориях будут функционировать 23 ледовые площадки», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Адресный список зимних активностей будет размещен на интерактивной карте на сайте администрации округа.

Муниципальные учреждения культуры — библиотеки, музеи, досуговые и спортивные центры — готовят для жителей и гостей округа свыше 400 развлекательных мероприятий, в том числе на свежем воздухе и в онлайн-формате. Также свои программы жителям предложат городские парки и усадьбы.

Уже четвертый раз в Московской области реализуется губернаторский проект «Зима в Подмосковье».