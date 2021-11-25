РИАМО - 25 ноя. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в четверг лишили депутатской неприкосновенности. Решение было принято по итогам голосования в Госдуме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это произошло из-за незаконной охоты в Саратовской области. Там депутат убил лося.

На заседании Госдумы выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он напомнил, что Рашкин сам уже несколько раз сознался в убийстве животного. При этом не оставил надежду избежать наказания.

«Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима», — подчеркнул Краснов.

Ранее Рашкин рассказал, что посетил Саратовскую область для отдыха после выборов. Там он встретился с друзьями. Депутат подчеркнул, что не употреблял алкоголь. По его словам, из-за плохой погоды депутат перепутал лося с кабаном и застрелил его из карабина с оптическим прицелом.