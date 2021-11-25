РИАМО - 25 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главной задачей всех ограничительных мер по коронавирусу в стране является мотивация россиян для вакцинации и ревакцинации, передает Федеральное агентство новостей.

Также официальный представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин никогда не уходил от ответственности. А все решительные действия, направленные на благо населения, принимались обдуманно и сбалансировано.

«Мы должны отдавать отчет, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия. Смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, диктует необходимость целого ряда мер», — сказал Песков.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%.

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