РИАМО - 25 ноя. Столичная Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) приняла решение о прекращении реализации инвестпроекта по возведению объекта торговли и общественного питания на востоке города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Данный объект должны были построить по адресу: ул. Николая Старостина, вл. 2.

Как отметила ответственный секретарь ГЗК, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, инвестору был предоставлен земельный участок площадью порядка 0,08 га. Имущественные отношения со столицей были оформлены еще в 2006 году.

Особыми условиями, которые были отмечены в договоре аренды, было предусмотрено обязательство арендатора земельного участка закончить возведение объекта до 1 октября 2007 года. Но данный проект остался нереализованным.

«Сейчас участок свободен, не огорожен и не охраняется. Разрешение на строительство инвестором получено не было», - подчеркнула Пятова.