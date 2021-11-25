РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. В подмосковном Красногорске планируемый уровень доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в размере почти 19 млрд рублей, сообщила замглавы администрации горокруга Елена Коновалова.

Очередное заседание Совета депутатов горокруга состоялось в администрации муниципалитета в четверг. Вел заседание председатель совета Сергей Трифонов. В мероприятии приняли участие врип главы горокруга Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, заместитель красногорского городского прокурора Юлия Богданова.

Первым вопросом повестки стал о бюджете городского округа Красногорск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«На 2022 год объем доходов спрогнозирован в сумме 18 млрд 973 млн 979 тыс. рублей. Это больше чем уточненный план текущего года на 14,5%. Объем расходов – 19 млрд 923 млн 979 тыс. рублей, 15,3 % плюс к уточненному плану текущего года», - сказала Коновалова.

Она добавила, что определен дефицит в объеме 950 млн рублей.

На 2023 год доходы запланированы в размере 19 млрд 893 млн 197 тыс. рублей. Расходы – 20 млрд 692 млн 597 тыс. рублей. Дефицит – 799 млн 400 тыс. рублей. На 2024 год доходы – 19 млрд 278 млн 598 тыс. рублей, расходы – 19 млрд 828 млн 628 тыс. рублей, дефицит – 550 млн 30 тыс. рублей.

«Доходы спрогнозированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений доходов в бюджет в 2021 году с учетом коэффициента роста доходов в 2022 году и плановом периоде», - пояснила Коновалова.

По ее словам, объем собственно налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022 год прогнозируется в сумме 9 млрд 502 млн рублей. По сравнению с ожидаемым поступлением 2021 года планируется увеличение на 354 млн 996 тыс. рублей.

Также спикер подчеркнула активное участие городского округа в государственных программах Московской области.

«Отмечается рост на 31,5% безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в виде межбюджетных трансфертов в бюджете на 2022 год по сравнению с текущим годом – 9 млрд 472 млн рублей. А если сравнить с уровнем 2020 года, рост 78%», - добавила Коновалова.