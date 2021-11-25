Обновление маршрутной сети в Центральном и Южном административных округах Москвы стало горячей темой для обсуждений в соцсетях. С 20 ноября в столице поменяли около 200 маршрутов автобусов и электробусов, однако многие москвичи остались недовольны. Их беспокоят переполненность транспорта, его задержки и необходимость совершать много пересадок. Как изменения в работе автобусов и электробусов повлияли на жизнь горожан, узнала корреспондент РИАМО.

Бунт в соцсетях

С 20 ноября в некоторых частях Москвы транспорт заработал по-новому — власти с помощью изменения маршрутов хотели разгрузить автобусы и сделать поездки комфортнее для населения. Несмотря на сокращение числа маршрутов, горожанам обещали, что передвигаться по городу станет удобнее: ожидалось, что людям будет проще сделать несколько пересадок, не тратя время на ожидание автобуса, нежели мерзнуть на улице, пока не приедет беспересадочный.

Однако многие жители столичных районов не оценили новые маршруты. Накануне в интернете появилось видео переполненного магистрального автобуса, который должен был ходить часто и без задержек, а у метро «Домодедовская», по сообщениям СМИ, пенсионер, обращаясь к раздающим листовки девушкам-волонтерам, долго высказывал претензии к новой системе.

Информация о новых маршрутах молниеносно распространилась в сети: люди обменивались роликами с перегруженным транспортом, жаловались на неудобства при передвижении по городу. Кто-то даже написал жалобу в Мосгортранс и Дептранс.

По словам москвичей, которые поделились с РИАМО своими наблюдениями, в первый день запуска новой системы многие пассажиры реагировали на изменения агрессивно, паниковали. Граждане срывали злость на волонтерах, которые пытались помочь. А пожилые люди были в растерянности, поскольку не умели пользоваться интернет-приложениями для отслеживания маршрутов. Кто-то про новую схему движения транспорта и вовсе не слышал, а потому спрашивал про остановки у водителей или прохожих.

Но нашлись и те, кого перемены почти не коснулись.

«Автобус до работы поменял по большому счету только номер, так что меня перемены почти не затронули. Правда, теперь вставать приходится пораньше, но далеко не всем так повезло», — рассказал москвич Николай.

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Война за проезд

Одна из самых проблемных локаций — район Орехово-Борисово, именно туда я и отправилась в первую очередь. Большинство опрошенных местных жителей считает запуск «Магистрали» настоящей катастрофой. По их словам, внутрирайонные маршруты отменили почти полностью, и теперь стало трудно посещать поликлинику, вовремя добираться до работы или любых других точек города.

«Вчера проходила мимо нашей остановки, подошел новый автобус, приехал он уже битком. В него впихнулись почти все, кто был на остановке. Такого я не видела лет 30! Народ вставал на ступеньки, чтобы закрылись двери. Раньше у нас было около десяти маршрутов, теперь только три», — поделилась москвичка Ольга.

«Недавно я стояла на остановке больше 20 минут, и ни один из автобусов, что должен там курсировать, не приехал вовремя!», — рассказала РИАМО местная жительница Екатерина.

Подойдя к остановке, я поняла, что ее слова недалеки от истины, — там стояло больше десяти человек. Здесь вовсю обсуждали новые маршруты: две женщины говорили о том, как неудобно им теперь ездить по городу, но их недовольство в основном было связано с необходимостью учить новые схемы движения. Я представилась журналистом и поинтересовалась у женщин, какой маршрут мне стоит испытать, на что получила насмешливый ответ, мол, большинство автобусов, что курсируют по новой системе, меня «приятно удивят».

Интервал движения новых маршрутов увеличился. Например, по словам пассажиров, автобус № 828, который теперь едет не от «Красногвардейской», а от «Домодедовской», проезжая через район, собирает все пробки и постоянно опаздывает, выбиваясь из расписания. Интервал движения вырос с 7 до 15-20 минут.

Транспорт задерживался, на улице мел снег, поэтому пассажиры начинали раздражаться. В итоге на остановку приехал действительно заполненный автобус, но замерзших и спешащих москвичей это не остановило. В салоне началась война за квадратные сантиметры, меня зажали со всех сторон, и я молилась, чтобы сразу две надетые маски защитили меня от COVID-19.

Одна из моих новых знакомых предложила мне выйти вместе с ней.

«Раньше я добиралась к подруге прямым автобусом, а теперь вынуждена делать пересадку. Путь, который занимал 20 минут, теперь растянулся на 40», — рассказала она.

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«Исполнение подкачало»

Чтобы объективно оценить новую систему, я решила протестировать транспорт ближе к станции «Коломенская». Я спрашивала у прохожих, как дойти до подходящей остановки, и узнала, что многие из них собирались ликвидировать. Пока искала нужную, запуталась и потеряла 20 минут.

«У моих знакомых дети ездили в школу прямо от дома, а потом — на секции и кружки. А теперь они вынуждены добираться с пересадками. Что теперь с этим делать — вопрос риторический. Начиная с субботы (первый день внедрения системы «Магистраль» — прим. ред.), я не встречала довольных этим безобразием ни на остановках, ни в чатах. Многие автобусы ходили по одним и тем же маршрутам не один десяток лет, и уничтожать их без согласования с жителями просто не имели права», — сетует на новую транспортную систему москвичка Тамара.

Настроения на остановке, до которой я добралась, были схожими. Очередная поездка прошла точно так же, как и предыдущая, разве что я не испытала безумного желания сбежать из забитого транспорта, поскольку тогда пришлось бы идти пешком. Или я просто уже привыкла?

Я закончила день абсолютно измотанной, но зато более-менее разобралась в системе пересадок. Напоследок я решила расспросить о нововведениях пенсионера, который направлялся к метро.

«Идея улучшить транспортную сеть в Москве, может, и неплохая, но вот исполнение подкачало», — заключил он.

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