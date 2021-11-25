РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жители Подольска смогут узнать об изменениях в налоговом законодательстве 1 декабря во время публичных слушаний в режиме онлайн, сообщили в Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области.

Жители Подольска в режиме онлайн смогут принять участие в публичных слушаниях по результатам правоприменительной практики налоговых органов Московской области в рамках реализации программы правительства РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Мероприятие состоится 1 декабря с 11:00 до 13:00.

На слушаниях рассмотрят следующие темы: «НДС – основные направления развития камерального контроля. Применение информационных технологий при проведении контрольных мероприятий. Изменения и подтверждение нулевой ставки по НДС. Типичные ошибки налогоплательщиков при представлении деклараций по НДС»; «Изменения налогового законодательства, касающиеся налогообложения имущества юридических лиц».

Для участия необходимо воспользоваться ссылкой. Найти инструкцию для подключения можно по ссылке. Вопросы и предложения по предложенной тематике можно отправлять на электронную почту: nalog17-50@yandex.ru в срок до 26 ноября.