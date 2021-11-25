РИАМО - 25 ноя. В Ленинском городском округе возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании его бывшей возлюбленной, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ночью 24 ноября мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности своей бывшей 34-летней возлюбленной. В это время он находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось в пос. Володарского Ленинского городского округа.

Отмечается, что подозреваемый уже был судим за особо тяжкие преступления. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления, и собрать все доказательства. Следователь уже осмотрел место происшествия, провел допросы и проверил показания с участием потерпевшей. Планируется проведение экспертиз.

В отношении подозреваемого будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.