РИАМО - 25 ноя. Правительство Подмосковья и национальный центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) проведут V форум ЦФО по государственно-частному партнерству. Участниками форума станут представители органов власти, бизнеса и ведущие эксперты рынка, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Форум должен был пройти еще 11 ноября, однако его перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь датой проведения мероприятия стало 21 января 2022 года. Площадкой станет дом правительства Московской области в Красногорске. При этом будут соблюдены все обязательные требования Роспотребнадзора.

«Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, мы приняли решение перенести форум на конец января, чтобы создать максимально возможные безопасные условия для участников», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отсрочка также позволит регионам сформировать планы на следующий год по развитию инфраструктуры по государственно-частному партнерству и учесть актуальные тренды рынка.

В рамках форума встретятся представители органов власти субъектов Центральной России и федеральных ведомств, ведущие эксперты рынка, инвесторы и финансирующие организации. Темами для обсуждения станут создание и финансирование проектов инфраструктуры в сфере городского благоустройства, ЖКХ, образования, туризма и спорта.

Деловая программа включает в себя пленарную сессию, обсуждения по различным отраслям и мастер-классы.

Кроме того, проведение мероприятия в начале года позволит регионам составить планы на 2022 год в части развития инфраструктуры на принципах ГЧП в соответствии с новыми трендами рынка.

Подмосковье вновь стало принимающей стороной форума. Регион является одним из лидеров по развитию государственно-частного партнерства. Так, в начале ноября 2021 года власти Московской области заключили четыре концессионных соглашения в сфере теплоснабжения. Общая сумма вложенных средств составила более 64 млрд рублей. На предстоящем форуме планируется подписание соглашений еще по ряду проектов на принципах ГЧП.