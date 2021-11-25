РИАМО - 25 ноя. В Доме культуры «Текстильщик» прошло торжественное открытие 18-го Международного кинофестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Ведущими церемонии стали популярная артистка театра и кино, телеведущая Ирина Лачина и заслуженный артист России, актер, режиссер Тимофей Федоров, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Фестиваль открылся 24 ноября. В этом году из-за ситуации с коронавирусом фестиваль проходит в упрощенном формате. Просмотры фильмов состоятся в образовательных учреждениях округа. Также в рамках фестиваля пройдут круглые столы и творческие вечера.

В рамках фестиваля запланированы две конкурсные международные программы: конкурс игровых и конкурс документальных фильмов.

Оргкомитетом учреждено 11 призов, которые будут вручены лауреатам на торжественной церемонии закрытия фестиваля 27 ноября.

Для оценки жюри будут представлены картины из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

В этом году Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.