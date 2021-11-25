РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В подмосковном Домодедове 1 064 жителя присоединились к программе «Активное долголетие в Подмосковье», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Все экскурсии и занятия для участников проекта проходят бесплатно. Вступить в команду «Активное долголетие» можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или через приложение «Соцуслуги». В этом же приложении можно ознакомиться с актуальным расписанием.

Приложение доступно в App Store или Google Play. В приложении следует перейти в раздел «Активное долголетие», выбрать город Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».