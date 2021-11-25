РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В нынешнем году в городском округе Люберцы планируют залить 23 катка для зимних и спортивно-досуговых мероприятий, сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во дворах будет 17 катков, 5 – на стадионах и 1 новый – в парке «Наташинские пруды».

«Праздничное открытие нового катка с искусственным льдом состоится в начале декабря. Он будет оснащен раздевалками, пунктами проката коньков, точками розничной торговли», - сказал Ружицкий.

По его словам, на стадионах и в зонах отдыха планируется проложить девять трасс для лыжного спорта. Из них две будут в городе Люберцы, две – в Томилине, две – в Краскове, две – в Малаховке и одна в Октябрьском. В Центральном и Наташинском парках установят две деревянные горки для катаний на тюбингах.