РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Дольщики дома №17 в жилом комплексе «Опалиха О3» подмосковного Красногорска с четверга могут записаться на выдачу ключей от квартир, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщил, что с 25 ноября стартует запись на выдачу ключей дольщикам дома №17 ЖК «Опалиха О3». Это значит, что в ближайшее время более 350 дольщиков, которые приобрели квартиры в этом корпусе, получат долгожданное жилье. Таким образом, их права будут восстановлены.

«Завершением строительства занимался Фонд защиты прав дольщиков. 23 ноября 2021 года было получено разрешение на ввод. Это важное и радостное событие для граждан. До Нового года все они смогут получить свое жилье», – подчеркнул Тимофеев.

Площадь дома составляет 25 тыс. кв. м, в том числе жилая – 15,3 тыс. кв. м. Он состоит из 10 секций переменной этажности. В его составе сдана 331 квартира.