РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Свыше 200 мероприятий проведут в Красногорске в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков.

«Ровно неделя остается до старта проекта «Зима в Подмосковье». По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, праздничную атмосферу создаем на всех территориях округа, уделив особое внимание комфорту и безопасности жителей», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в детском городке «Сказочный» этой зимой юных красногорцев и гостей округа порадует необычная инсталляция - замок Снежной Королевы. Уже сейчас в парке завершается монтаж и оформление конструкции.

«В целом по округу мы запланировали более 200 мероприятий, и каждый сможет найти занятие по душе», - заключил Волков.