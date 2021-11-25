РИАМО - 25 ноя. В России количество людей, которые хотят остаться в живых в пандемию, больше, чем тех, кто недоволен вводимыми антиковидными мерами, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

24 ноября главврачи нескольких больниц страны обратились с открытым письмом к политикам, общественникам и деятелям культуры, которые критикуют ограничительные меры, направленные на противодействие борьбе с Covid-19. Также антипрививочников пригласили посетить «красные зоны» коронавирусных госпиталей, об этом сообщает Газета.ru.

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их меньше, чем людей, которые хотят остаться живыми… А чтобы остаться живыми, нужно прививаться и с пониманием относиться к ограничениям, которые вводятся», — сказал Песков.

С начала пандемии в России выявили 9 468 189 случаев коронавируса, умерли 269 057 Covid-пациентов, выздоровели 8 164 826 человек.

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