РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. За три месяца в городском округе Люберцы отобрали порядка 278 проб атмосферного воздуха на придомовых участках, в местах влияния автомобилей и зоне производственных территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнили сотрудники администрации и специалисты «Экотехэксперта» в III квартале текущего года. Из всех проб 78 было проведено на придомовых территориях, 144 – в зоне влияния автотранспорта, 56 – в зоне влияния производственных территорий.

По итогам исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует санитарным правилам и нормам.