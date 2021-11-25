РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 ноя. В ЖК «Парад планет» в подмосковном Королеве затопило подземный паркинг, сообщил житель города.

В четверг в ЖК «Парад планет» произошла утечка горячей воды. Вода затопила подземный паркинг. По словам жителя комплекса, горячая вода текла из труб в стене.

По данным коммунальных служб, залив паркинга произошел в результате утечки горячей воды в вентиляционной камере из калорифера.

В настоящий момент утечка устранена, проводятся работы по устранению последствий затопления.