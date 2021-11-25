РИАМО - 25 ноя. Мособлдума приняла сразу в трех чтениях проект закона регионао земле для многодетных семей, теперь семьи смогут получить в собственность участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), передает корреспондент РИАМО.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что на данных участках возможно строительство жилых домов, это позволит обеспечить больше количество многодетных семей землей.

Кроме того, теперь земельные участки, которые находятся в аренде у многодетной семьи и полученные в аренду без торгов, семьи смогут получить в собственность, не дожидаясь очереди. Еще участки можно будет оформить в долевую собственность всех стоящих на учете членов многодетной семьи бесплатно.

Ранее многодетные семьи региона могли получить бесплатно в собственность только земельные участки для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства.

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