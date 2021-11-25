РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Сотрудники ГИБДД и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проверят техническое состояние автобусов в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейды проведут в связи с наступлением зимы, для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения ДТП с участием автобусов.

Во время профилактических мероприятий будут проверять колеса и шины. От их качества зависит безопасность движения транспорта в период неблагоприятных погодных условий.