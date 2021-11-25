РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Сотрудники дорожных и коммунальных служб Подольска все еще занимаются ликвидацией последствий снегопада, начавшегося вечером 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уборку дорог осуществляет более 30 единиц техники. К наведению порядка приступили подрядные организации ПДРСУ, «Подольский комбинат благоустройства», ООО «ЭкоНадежда», ООО «А-Строй» и другие. Расчищено и обработано 450 км улично-дорожной сети. Также особое внимание уделяется очистке посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек.

С самого утра к уборке дворовых территорий приступили 563 дворника, 57 тракторов, 49 единиц малой механизации. По состоянию на 7:30 в четверг убрана 461 входная группа МКД, что составляет 26% от общего количества, израсходовано более 3 тыс. кубометров противогололедных материалов. В целях обеспечения нормативного содержания дворовых территорий имеются запасы песка, соли, реагентов, песко-соляной смеси. В настоящее время работы продолжаются.