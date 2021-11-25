РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 4 км в четверг днем, на данном промежутке произошло ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 14:23, на трассе А-107 движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе, где произошло ДТП, и до Толбинского кладбища. Затор отмечается и в противоположной полосе движения.

Также пробки обозначены на улицах проспект Ленина, Кирова, Стекольникова, Высотная, Большая Серпуховская и других. А на перекрестке улиц Стекольникова, Матросская и Большая Серпуховская отмечено еще одно ДТП.