РИАМО - 25 ноя. В столице завершилась государственная кадастровая оценка недвижимости, ее определили для 7 млн объектов недвижимости. В следующем году кадастровая оценка жилья вырастет на 21%, сообщает пресс-служба департамента городского имущества города.

Среди объектов - более 342 тыс. земельных участков. Сделанная работа дает возможность сформировать новую базу для расчета налога на имущество и земельного налога, платежей за городскую недвижимость, которая будет действовать в столице с 1 января 2022 года.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Максима Гамана, государственная кадастровая оценка может проводиться в Москве каждые два года.

«Последний раз она проходила в 2018 году, срок очередного оценочного тура был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020-го на 2021 год», — сказал Гаман.

По ее итогам с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости – в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%.

«Что касается коммерческих объектов (офисы, ритейл и другие нежилые здания и помещения), то они «подорожают» в кадастровом выражении на 4-8% при росте рыночных показателей в пределах 8-11%», – сообщил Максим Гаман.

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