РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Выставку «В кадре – битва за Москву», приуроченную к 80-летию битвы за столицу в годы Великой Отечественной войны, откроют в красногорском филиале Музея Победы 30 ноября, сообщили в информационном центре учреждения.

Новая экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

В центре выставки – два немецких фотоаппарата. Первая камера — Balda Jubilette. Она выпускалась в Дрездене в конце 30-х годов прошлого века. Фотоаппарат передан в музей дочерью советского врача Семена Зихермана, служившего стоматологом в лагере для иностранных военнопленных № 27 с 1943 по 1946 годы.

Второй экспонат - аппарат Leica II, один из самых распространенных в мире в 1940-х годах. На основе этой модели делали легендарный советский ФЭД. Любили камеру военные журналисты и Красной Армии, и вермахта.

На выставке можно увидеть пропагандистское советское издание Front-Illustrierte на немецком языке, которое выпускалось главным политуправлением РККА для распространения среди войск противника и военнопленных. В номере за декабрь 1941 года опубликована фотоподборка, показывающая мощь советских войск, которые участвовали в контрнаступлении 5 декабря.

«Мы хотели показать битву за Москву с помощью обычных предметов, но с необычного ракурса. За каждым экспонатом судьба человека. Владельцы аппаратов хотели фотографировать свой триумф в захваченных городах, а оказались побежденными в советском плену», - сказала заместитель заведующего красногорским филиалом Музея Победы Оксана Арсентьева.

Временная экспозиция будет работать до 28 января 2022 года.