РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе мероприятия в честь Дня матери вручил ордена «Родительская слава» семье Чукаевых из Ступина, которая воспитывает 16 детей.

Губернатор подчеркнул, что подмосковные власти считают своей задачей уделять особое внимание многодетным семьям.

«Хочу отметить одну из семей, которые находятся здесь, — Чукаевых из Ступина. В их доме, в их сердцах нашлось место для восьмерых своих детей и восьмерых, которых они взяли на воспитание. Спасибо вам большое», — сказал Воробьев.

Указом президента России Чукаевых наградили орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Воробьев также рассказал о Елизавете Молчановой, которая воспитывает пятерых детей и занимается ребятами, которые страдают инвалидностью.

Постановлением губернатора Московской области орденом «Материнская слава» награждены Татьяна Короткова из Чехова, воспитывающая 10 детей; Валентина Черниогло из Луховиц, воспитывающая семерых детей; Оксана Горчикова из Волоколамского округа, которая растит шестерых детей. Наградой были отмечены матери, также воспитывающие по шесть детей, это Ирина Матвеева и Мария Ширикова из Клина, Анжелика Сафонова из Жуковского.

Кроме того, были награждены мамы, воспитывающие по пять детей: Екатерина Воронкова из Красногорска, Наталья Громова из Мытищ, Юлия Зубова из Жуковского, Екатерина Калыгина из Клина, Галина Бухарева из Луховиц, Анастасия Кузнецова из Тадомского округа, Елизавета Молчанова из Одинцовского округа, Ольга Салтыкова из Орехово-Зуевского округа.