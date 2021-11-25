РИАМО - 25 ноя. На заседании Мособлдумы был передан вакантный мандат депутата от фракции КПРФ Олегу Емельянову, передает корреспондент РИАМО.

«От имени всего депутатского корпуса поздравляю Олега Владиславовича. Желаю успешной работы и взаимодействия в рамках работы наших комитетов», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кандидатуру депутата выдвинула КПРФ. Мособлизбирком принял соответствующее решение 23 ноября.

Емельянов ранее был помощником депутата Госдумы. В 2011 году был избран депутатом Мособлдумы, был членом комитета по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии регионального парламента.

Емельянов также занимал должность первого секретаря Раменского райкома КПРФ Подмосковья.