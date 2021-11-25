РИАМО - 25 ноя. С начала текущего года столичные экстренные службы пришли на помощь 92 утопающим. Для безопасного купания отведены специальные места, сообщил руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

«Нашими спасателями спасено 92 человека. Мы работаем по этапам - это профилактика, реагирование и оказание помощи. С целью предупреждения происшествий на водных объектах нашими спасателями проведено в этом году более 218 тыс. различных профилактических мероприятий», — рассказал Волков на пресс-конференции «Москва-река. Ледяной период».

Волков напомнил, что подледный лов рыбы и зимнее купание возможно только в строго отведенных местах, где установлены информационные таблички.

Это же правило относится к активному зимнему отдыху - катанию на санях и лыжах. В Москве для этого организованы специальные места. Маршруты таких трасс не предусматривают выезд на лед.