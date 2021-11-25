РИАМО - 25 ноя. В столице используют видеокамеры для фиксации нарушений на водоемах и выявления инцидентов, сообщил руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

Городская поисково-спасательная служба вместе с ЦОДД и департаментом транспорта проводят программу по реализации камер установленных на Москве-реке для выявления различных нарушений.

«Нашим операторам обеспечен доступ ко всем камерам ЕЦХД (Единый центр хранения данных – ред.) и ЦОДД, и наши спасатели в режиме онлайн могут наблюдать за водоемами, выявлять и пресекать нарушения», — рассказал Волков на пресс-конференции «Москва-река. Ледяной период».

По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность использования для этих целей «интеллектуальных камер» с элементами искусственного интеллекта. Они будут анализировать изображение и по отдельным признакам делать вывод о том, есть ли угроза для жизни человека. Если кто-то терпит бедствие на воде, камера звуком и светом подаст сигнал спасателям.

«Совместно с департаментом информационных технологий мы продолжаем расширять сеть интернет-информирования населения в местах отдыха у водоемов по правилам безопасного поведения», — добавил Волков.

Он отметил, что в прошлом году была 1 точка вблизи водоемов с доступом в Интернет, а сейчас их 16.