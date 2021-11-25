РИАМО - 25 ноя. Когда граждане вовремя понимают, что им позвонили мошенники, можно выполнить несколько действий, чтобы помочь полиции найти правонарушителей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО оперуполномоченный 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Никита Кунаев.

Наиболее надежным способом зафиксировать факт попытки мошенничества является диктофонная запись. Голос преступника может стать главным доказательством его вины, если дело дошло до суда.

«В идеальном сценарии, если у вас есть такая функция, вы можете записать разговор, чтобы у вас были образцы голоса. Потому что, сами понимаете, это может поспособствовать тому, что личность человека может быть в дальнейшем идентифицирована, это биометрические данные», – отметил Кунаев.

Впоследствии эту запись можно передать полиции. Также можно сообщить правоохранительным органам информацию о том, с какого телефона и в какое время поступил звонок, в каких обстоятельствах это произошло и о чем именно просили злоумышленники.