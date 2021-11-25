РИАМО - 25 ноя. Злоумышленники, которые занимаются телефонным мошенничеством, нередко давят на эмоции своих жертв, чтобы те быстрее перевели деньги или свои личные данные. Однако этого можно избежать, сообщил на пресс-конференции в РИАМО оперуполномоченный 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Подмосковью капитан полиции Никита Кунаев.

Кибермошенники часто обращаются к гражданам по телефону под видом сотрудников банков или правоохранительных органов. При этом они требуют от своих жертв принятия срочных действий. Например, перевода денег или передачи личных данных, не давая гражданам возможности осознать, что происходит и правильно отреагировать.

«Стоит отметить, что любое преступление начинается с того момента, когда человека лишают способности, не дают ему критически мыслить и принять оперативное решение. Не дают возможности осознать, что его обманывают», – рассказал Кунаев.

Если во время телефонного звонка неизвестные просят как можно быстрее назвать конфиденциальные данные или перевести денежные средства, необходимо на минуту остановиться и подумать, о чем именно просит собеседник. В случае сомнений следует позвонить родственникам, по телефону 112, в свой банк или на телефон дежурной части УВД.

В случае, когда злоумышленники смогли получить доступ к данным паспорта, необходимо перевыпустить документ. Это лишит в аферистов возможности воспользоваться конфиденциальной информацией в корыстных целях. Также следует заранее принять меры, чтобы обезопасить свою электронную почту с помощью двухфакторной аутентификации.

«Чтобы предупредить возможность несанкционированного доступа, существует двухфакторная аутентификация, которая помогает обезопасить себя. Потому что на электронной почте, как мы знаем, сейчас завязано очень многое», – отметил Кунаев.