РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 ноя. В плавательном центре «Нептун» в Щелкове прошли соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Дню матери, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Старты проводились среди спортсменов трех категорий: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и специальная Олимпиада на дистанциях 25 м и 50 м вольным стилем и на спине, 25 м брасс. В заплывах приняли участие более 50 ребят из разных муниципалитетов Подмосковья.



По итогам соревнований, в копилке воспитанников плавательного центра «Нептун» 6 медалей: Егор Алексеев — 1 место (25 м брасс) и 2 место (50 м в/ст); Николай Соболев — 1 место (25 м в/ст); Мария Байкова — 2 место (25 м в/ст); Владимир Надин — 3 место (50 м в/ст); Максим Шокин — 3 место (50 м н/сп).



По результатам турнира Николай Соболев был отобран на соревнования по плаванию регионального уровня.