РИАМО - 25 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России всегда приветствуют получение обратной связи. Так, он оценил огромное число комментариев под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, сообщает Газета.ru.

«Любые способы получения обратной связи от населения приветствуются. Это гораздо объективнее показывает реальные настроения и запросы. Это можно только приветствовать», — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также надеется, что автор поста и его помощники смогут хорошо проанализировать обратную связь.

Ранее Володин написал пост, в котором поддержал российских врачей, пригласивших антипрививочников в «красные» зоны. Также он рассказал о работе парламента по введению QR-кодов и указал на повышенный общественный резонанс, вызванный данными законопроектами.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>