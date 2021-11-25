РИАМО - 25 ноя. За содержанием парков на территории Московской области специалисты начали следить с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», которое помогает проверить чистоту и освещенность более чем в 170 парках. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Чтобы жителям было комфортно проводить время в парках, по поручению губернатора в Московской области усилены проверки их содержания. Для этих целей был разработан специальный модуль в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», - уточнила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

По ее словам, проведение проверок с помощью мобильного приложения предусмотрено 4 раза в неделю.

В каждом парке региона исполнители по чек-листу отмечают соответствие территории ряду требований: оснащение и санитарное состояние туалетов, чистота и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, луж и льда при входе в парк, наличие освещения.

Выполненные задания в приложении модерируют ответственные лица Минкультуры Подмосковья. Модератор проверяет ответ исполнителя о выполнении требований и приложенные снимки, ставит оценку. Если исполнитель получает плохую оценку работ, то задание направляется на доработку, чтобы устранить все нарушения.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» было разработано для того, чтобы повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в области. На сегодняшний день с помощью него специалисты могут отслеживать содержание и дезинфекцию подъездов в 54 тыс. домов, 15 тыс. детских площадок и так далее.