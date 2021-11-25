РИАМО - 25 ноя. Подмосковный парламент принял закон о внесении изменений в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответственно доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 64 млрд руб., расходы – на 23 млрд руб., передает корреспондент РИАМО.

«В течение этого года за счет того, что мы получили дополнительные доходы, не привлекаем лишних заимствований и в полной мере финансируем все расходы, которые были предусмотрены бюджетом», - сказала замминистра экономики и финансов Подмосковья Софья Донская.

Она уточнила, что в 2021 году доходы бюджета увеличиваются на 64 млрд рублей до 727 млрд рублей, расходы вырастают на 23 млрд рублей до 755 млрд рублей. На 2022 год доходы увеличены почти на 67 млрд рублей, а на 2023 год доходы вырастают более чем на 84 млрд рублей. Также расходы на 2022 год увеличиваются на 107,5 млрд рублей, а на 2023 год — на 97,8 млрд рублей.

Донская добавила, что такое увеличение связано с поступлением средств из федерального бюджета. В первую очередь дополнительные средства направлены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, для предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, на строительство автомобильных дорог и сокращение загрязнения сточных вод.