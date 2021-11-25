РИАМО - 25 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на мероприятии в честь Дня матери, выразил надежду, что подрастающее поколение будет пользоваться соцсетями и другими интернет-сервисами с пользой для своего будущего.

«Очень важно в этом бурном XXI веке не потерять себя и детей. И все мы чем дальше, тем больше находимся в этом виртуальном мире, который уже становится очень заметной частью реального. Я очень надеюсь, ребят, что то, что вы ищите во всех социальных сетях, YouTube, Instagram или TikTok, будет приносить вам пользу и позволит вам дальше сделать шажок к тому, что делают ваши родители», — сказал Воробьев.

Он также поздравил всех собравшихся с наступающим Днем матери, который будет отмечаться 28 ноября.

«Еще раз хочу всех поздравить с наступающим праздником. Ну и в преддверии Нового года, конечно, чтобы самые смелые мечты, особенно наших детей, сбывались. А у нас мечты понятные — гордиться тем, кого мы воспитываем», — заключил Воробьев.

День матери учредили в России в 1998 году. В соответствии с указом президента РФ он отмечается в последнее воскресенье ноября.