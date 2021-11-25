РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали будущим водителям основные ошибки начинающих автомобилистов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях повышения уровня самосознания будущих водителей, привития навыков дисциплины и соблюдения законности сотрудники полиции проводят занятия с курсантами автошкол и кандидатами на получение водительских удостоверений. В частности, они доводят до будущих водителей основные особенности безопасного вождения в городе на начальном этапе управления транспортным средством, опасностях, подстерегающих новичков на дороге, о необходимости выбора дистанции, скоростного режима, а также об ответственности водителей за пассажиров, находящихся в салоне автомобиля.

В завершение мероприятий слушателям показывают тематические видеоролики, а в помещении автошкол размещают специальные информационные плакаты.