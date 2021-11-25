РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 30 557 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 483 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 579 390 случаев инфицирования. Скончалось 10 176 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 511 985 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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